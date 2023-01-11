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Незаконно вилучив 17 тисяч літрів дизеля. У Сумській області судитимуть екс-главу РВА

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Сумська область, Середа 11 січня 2023 19:08
Незаконно вилучив 17 тисяч літрів дизеля. У Сумській області судитимуть екс-главу РВА Фото: У Сумській області судитимуть екс-главу РВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На Сумщині колишній голова РВА під приводом забезпечення оборони та гуманітарних потреб незаконно вилучив пального майже на 600 тисяч гривень. Тепер його судитимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції України в Telegram.

За даними слідства, у березні 2022 року голова районної військової адміністрації, не маючи жодних правових підстав, зокрема рішення військового командування, та повноважень, наказав начальнику виробничого підрозділу місцевої дирекції залізничних перевезень АТ "Укрзалізниця" передати йому наявне дизельне паливо нібито для забезпечення оборони та гуманітарних потреб.

"Без будь-якого документального оформлення та складання акта про примусове вилучення чиновник незаконно вилучив 17 300 літрів дизельного палива на суму майже 600 тисяч гривень та перевіз на приватну автозаправну станцію", - йдеться у повідомленні.

Торішнього серпня минулого року екс-главі РВА повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою чи службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національна поліція викрила в Чернігівській області групу компаній, які збували моторні олії з Російської Федерації.

Крім того, що в одному із населених пунктів Бориспільського району Київської області поліцейські викрили діяльність підпільної тютюнової фабрики.

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