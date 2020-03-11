ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Денисова призвала миссию ООН отправиться в Крым из-за массовых обысков

Новости » Политика     11.03.2020 - 15:27
Денисова призвала миссию ООН отправиться в Крым из-за массовых обысков
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денисова просит ООН проверить соблюдение прав украинских политзаключенных в Крыму

Омбудсмен Украины Людмила Денисова призвала мониторинговую миссию ООН осуществить выезд на территорию аннексированного Крыма, где 11 марта силовики провели массовые обыски и задержания крымских татар. Об этом Денисова написала в своем Facebook.

По ее словам, миссия ООН должна проверить соблюдение прав и условия содержания украинских политзаключенных.

"Призывают представителей мониторинговой миссии ООН по правам человека осуществить выезд на территорию временно оккупированного Крыма, чтобы проверить соблюдение прав и условия содержания незаконно задержанных граждан Украины", - написала Денисова.

Также омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой "проверить основания задержания граждан Украины, а также обеспечить право на защиту и справедливый суд".

Напомним, 11 марта в Бахчесарае (Крым) российские силовики провели обыски у семи крымских татар. В результате обысков были задержаны четверо крымских татар по подозрению в "организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что фиксируют все нарушения прав крымских татар со стороны Российской Федерации в оккупированном Крыму. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба назвал задержания в Бахчесарае "новой волной репрессий против крымских татар в Крыму".

Комиссия ООН по Сирии обвинила Россию в военных преступлениях Опубликованы новые доказательства участия россиян в аннексии Крыма
Новости Украины КрымООНКрымобыскДенисова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь