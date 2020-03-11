Денисова призвала миссию ООН отправиться в Крым из-за массовых обысков

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денисова просит ООН проверить соблюдение прав украинских политзаключенных в Крыму

Омбудсмен Украины Людмила Денисова призвала мониторинговую миссию ООН осуществить выезд на территорию аннексированного Крыма, где 11 марта силовики провели массовые обыски и задержания крымских татар. Об этом Денисова написала в своем Facebook.

По ее словам, миссия ООН должна проверить соблюдение прав и условия содержания украинских политзаключенных.

"Призывают представителей мониторинговой миссии ООН по правам человека осуществить выезд на территорию временно оккупированного Крыма, чтобы проверить соблюдение прав и условия содержания незаконно задержанных граждан Украины", - написала Денисова.

Также омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой "проверить основания задержания граждан Украины, а также обеспечить право на защиту и справедливый суд".

Напомним, 11 марта в Бахчесарае (Крым) российские силовики провели обыски у семи крымских татар. В результате обысков были задержаны четверо крымских татар по подозрению в "организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что фиксируют все нарушения прав крымских татар со стороны Российской Федерации в оккупированном Крыму. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба назвал задержания в Бахчесарае "новой волной репрессий против крымских татар в Крыму".