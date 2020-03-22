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У незаконно утримуваного Росією кримського татарина є симптоми коронавірусу, - Денісова

Новини » Надзвичайні події     22.03.2020 - 09:34
У незаконно утримуваного Росією кримського татарина є симптоми коронавірусу, - Денісова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Йому не встановили діагноз, а дали лише жарознижувальні препарати

У незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня підвищена температура тіла, кашель і при цьому не встановлено діагноз. Про це повідомила в Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, стан здоров'я Сервера Мустафаєва погіршився - температура тіла підвищилася з 37,6 до 39,3, сухий кашель, сильний головний біль і слабкість у всьому тілі.

"Він звертався до медиків, проте йому зробили тільки жарознижувальні ін'єкції, не було зроблено жодного аналізу і не встановлено діагноз... Враховуючи оголошену Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемію коронавірусної інфекції вважаю такі дії російської влади неприпустимими, адже вони прямо порушують основне право людини на життя, гарантованого Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.", - заявила Денісова.

Омбудсмен зажадала від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальової негайно провести повне медичне обстеження Сервера Мустафаєва, щоб виключити зараження інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму російські силовики після обшуку затримали кримського татарина Делявера Ібраїмова. За словами адвоката Еміля Курбединова, на момент обшуку у квартирі крім Ібраїмова більше нікого не було.

Також РБК-Україна писало, що 11 березня, в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар. Серед затриманих - Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи "Кримська солідарність"), Рустем Сейтмеметов.

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