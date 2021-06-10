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Незаконно сдавали имущество в аренду. СБУ разоблачила схему на оборонном предприятии

Автор: Дмитрий Левицкий

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупционную схему на одном из предприятий Министерства обороны. В организации незаконной деятельности подозревают должностных лиц государственного предприятия.

Об этом сообщила СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, схема заключалась в передаче государственного имущества в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства, путем заключения фиктивных договоров.

По данным СБУ, своими незаконными действиями должностные лица нанесли государству ущерб более чем на 5 млн гривен.

Сейчас на территории предприятия проводятся обыски с целью документирования противоправной деятельности.

Фото: СБУ разоблачила схему на предприятии Минобороны (ssu.gov.ua)

Напомним, до этого СБУ блокировала контрабанду военного авиаоборудования из Украины в подсанкционные страны. Злоумышленники планировали вывезти военное оборудование в страны Ближнего Востока и Африки.

А в конце мая СБУ задержала офицера Нацгвардии за торговлю оружием.

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