Незаконно сдавали имущество в аренду. СБУ разоблачила схему на оборонном предприятии

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупционную схему на одном из предприятий Министерства обороны. В организации незаконной деятельности подозревают должностных лиц государственного предприятия.

Об этом сообщила СБУ .

Сейчас на территории предприятия проводятся обыски с целью документирования противоправной деятельности.

По данным СБУ, своими незаконными действиями должностные лица нанесли государству ущерб более чем на 5 млн гривен.

Как рассказали в спецслужбе, схема заключалась в передаче государственного имущества в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства, путем заключения фиктивных договоров.

Напомним, до этого СБУ блокировала контрабанду военного авиаоборудования из Украины в подсанкционные страны. Злоумышленники планировали вывезти военное оборудование в страны Ближнего Востока и Африки.

А в конце мая СБУ задержала офицера Нацгвардии за торговлю оружием.