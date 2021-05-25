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Незаконно подключались к электросетям: полиция разоблачила ферму майнинга криптовалют

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Днепр, Вторник 25 мая 2021 17:37
Незаконно подключались к электросетям: полиция разоблачила ферму майнинга криптовалют Фото: полиция накрыла ферму майнинга криптовалют в Кривом Роге (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Кривом Роге (Днепропетровская область) разоблачили ферму майнинга криптовалют. Организаторы незаконно подключались к электросетям, в том числе к коммунальным. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что ферма майнинга криптовалют работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Во время обыска правоохранители обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнскими платами, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.

В отношении организаторов фермы майнинга криптовалют открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы

Следствие продолжает мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

Фото: полиция накрыла ферму майнинга криптовалют в Кривом Роге (npu.gov.ua)

Напомним, в начале февраля СБУ во Львовской области разоблачила схему майнинга криптовалют из-за вмешательства в работу компьютерных систем граждан и коммунальных электросетей.

Отметим, в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".

Также в Харькове разоблачили мужчину, который продавал хакерам базы данных таможни.

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