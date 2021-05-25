Незаконно подключались к электросетям: полиция разоблачила ферму майнинга криптовалют
В Кривом Роге (Днепропетровская область) разоблачили ферму майнинга криптовалют. Организаторы незаконно подключались к электросетям, в том числе к коммунальным. Открыто уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что ферма майнинга криптовалют работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Во время обыска правоохранители обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнскими платами, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.
В отношении организаторов фермы майнинга криптовалют открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы
Следствие продолжает мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.
Фото: полиция накрыла ферму майнинга криптовалют в Кривом Роге (npu.gov.ua)
Напомним, в начале февраля СБУ во Львовской области разоблачила схему майнинга криптовалют из-за вмешательства в работу компьютерных систем граждан и коммунальных электросетей.
Отметим, в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".
Также в Харькове разоблачили мужчину, который продавал хакерам базы данных таможни.