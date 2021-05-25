Незаконно підключалися до електромереж: поліція викрила ферму майнінгу криптовалют

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) викрили ферму майнінгу криптовалют . Організатори незаконно підключалися до електромереж, у тому числі до комунальних. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України .

Відзначається, що ферма майнінг криптовалют працювала в одному з підвальних приміщень в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Під час обшуку правоохоронці виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами і материнськими платами, ноутбук адміністратора і 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.

Відносно організаторів ферми майнінг криптовалют відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі

Слідство продовжує заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Фото: поліція накрила ферму майнінг криптовалют у Кривому Розі (npu.gov.ua)