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Незаконно осужденный в РФ Клых объявил голодовку

НовостиОбщество    08.06.2018 - 22:10
Фото: Станислав Клых (youtube.com Радио Свобода)
Фото: Станислав Клых (youtube.com Радио Свобода)

Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку

Осужденный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку. Об этом сообщила мама политзаключенного во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, слова которой приводит в Facebook первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку. Мама Саши Кольченко рассказала, что после голодания сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел", - написала Геращенко.

Как известно, Клых был осужден по делу о запрещенной в России и признанной экстремистской организации УНА-УНСО.

 

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Опубліковано Iryna Gerashchenko 8 червня 2018 р.

Напомним, 16 мая 2018 года осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.  Отметим, что по словам адвоката, состояние Сенцова после трех недель бессрочной голодовки стремительно ухудшается. Сенцов голодает уже 26 день.

Также украинский политзаключенный Александр Кольченко, который удерживается в российской тюрьме, объявлял голодовку, однако был вынужден прекратить в связи с состоянием здоровья.
 

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Теги публикации: Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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