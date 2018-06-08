Незаконно засуджений у РФ Клих оголосив голодування

Клих заявив адвокату, що оголошує голодування

Засуджений в Росії Станіслав Клих заявив адвокату, що оголошує голодування. Про це повідомила матір політв'язня під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, слова якої наводить у Facebook перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко.

"Це була дуже щира і важка зустріч, бо кожна історія кожного бранця - це велике горе. Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування. Мама Саши Кольченка розповіла, що після голодування сину дозволили подзвонити, він скаржився на здоров‘я, дуже схуд", - написала Геращенко.

Як відомо, Клих був засуджений у справі щодо забороненої в Росії і визнаної екстремістською організації УНА-УНСО.

Відбулася зустріч президента України з родичами заручників і політв'язнів Кремля . Вперше в такому розширеному форматі,... Опубліковано Iryna Gerashchenko 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, 16 травня 2018 року засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. Зазначимо, що за словами адвоката, стан Сенцова після трьох тижнів безстрокової голодовки стрімко погіршується. Сенцов голодує вже 26 день.

Також український політв'язень Олександр Кольченко, який утримується у російській в'язниці, оголошував голодування, однак був змушений припинити в зв'язку зі станом здоров'я.