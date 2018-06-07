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Кольченко прекратил голодовку, - адвокат

НовостиОбщество    07.06.2018 - 12:34
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Кольченко перестал голодовать по состоянию здоровья

Украинский политзаключенный Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. Об этом в Facebook сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг", - сообщил Лепехин.

По его словам, Кольченко собирались переводить из санчасти колонии в тюремную больницу. Он также добавил, что украинец готовился к голодовке сразу после того, как узнал про заявление Олега Сенцова.

"Александр с этого момента перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только "подготовился" таким образом, объявил голодовку. За это время (своей голодовки и подготовки к ней) Александр потерял 10 кг веса. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности о своих шагах и позиции", - добавил Лепехин.

 
 

 

Напомним, ранее сообщалось, что Кольченко намерен голодовать, пока ему позволяет здоровье.

 

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Теги публикации: голодовка, Александр Кольченко, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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