Кольченко прекратил голодовку, - адвокат

Кольченко перестал голодовать по состоянию здоровья

Украинский политзаключенный Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. Об этом в Facebook сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг", - сообщил Лепехин.

По его словам, Кольченко собирались переводить из санчасти колонии в тюремную больницу. Он также добавил, что украинец готовился к голодовке сразу после того, как узнал про заявление Олега Сенцова.

"Александр с этого момента перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только "подготовился" таким образом, объявил голодовку. За это время (своей голодовки и подготовки к ней) Александр потерял 10 кг веса. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности о своих шагах и позиции", - добавил Лепехин.

Напомним, ранее сообщалось, что Кольченко намерен голодовать, пока ему позволяет здоровье.