Незаконні оборудки. Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука

Дружина зрадника Віктора Медведчука незаконно заволоділа земельними ділянками у туристичному районі Львівської області. Суд наклав арешт на землі Оксани Марченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Варто зазначити, у серпні минулого року СБУ ініціювала арешт трьох ділянок у Львівській області, які незаконно отримала Оксана Марченко.

Суд заарештував дві земельні ділянки, якими незаконно заволоділа Марченко. Загальна сума арештованого майна становить майже 17,5 млн гривень.

Ці ділянки вона отримала через незаконні оборудки, до яких причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації на користь Марченко.

СБУ зазначає, що дві земельні ділянки Марченко знаходяться в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.

Нагадаємо, СБУ викрила схеми Оксани Марченко, за допомогою яких вона фінансувала окупаційні війська. Дружині Медведчука оголосили підозру.

Також суд наклав арешт на майно дружини Віктора Медведчука на 5,6 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.