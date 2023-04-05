Незаконные сделки. Суд арестовал еще два земельных участка супруги Медведчука

Супруга предателя Виктора Медведчука незаконно завладела земельными участками в туристическом районе Львовской области. Суд наложил арест на земли Оксаны Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что в августе прошлого года СБУ инициировала арест трех участков во Львовской области, незаконно полученных Оксаной Марченко.

Суд арестовал два земельных участка, которыми незаконно завладела Марченко. Общая сумма арестованного имущества составляет около 17,5 млн гривен.

Эти участки она получила через незаконные сделки, к которым причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию в пользу Марченко.

СБУ отмечает, что два земельных участка Марченко находятся в одном из престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.

Напомним, СБУ разоблачила схемы Оксаны Марченко, с помощью которых она финансировала оккупационные войска. Жене Медведчука объявили подозрение.

Также суд наложил арест на имущество супруги Виктора Медведчука на 5,6 млрд гривен.

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