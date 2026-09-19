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"Незаконне посягання". CNN звинуватило Трампа у можливому порушенні Конституції США

07:59 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

ЗМІ та низка американських політиків розкритикували заборону президента США Дональда Трампа щодо відвідування Білого дому журналістам CNN, Politico та MS NOW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Важливо, що заборону Трампа відвідувати вищезазначеними медіа Білий дім розглядають як неконституційну.

"CNN повністю підтримує нашу команду Білого дому та їхню справедливу та точну репортажну діяльність. Згідно з Конституцією США, ми маємо право робити це без перешкод чи втручання з боку уряду", – йдеться у заяві мережі.

Журналісти вважають, що якщо заборону, якою погрожував Трамп, буде запроваджено, це буде незаконним посяганням на фундаментальне та конституційно захищене право.

"POLITICO продовжуватиме об’єктивно висвітлювати події цього та майбутніх Білого дому. Ми будемо рішуче захищати наші права, гарантовані Першою поправкою, від будь-яких спроб їх обмежити", - написали представники видання.

Приблизно через годину, під час прес-конференції в Овальному кабінеті, група репортерів Білого дому запитала Трампа, як він виправдовує заборону трьох новинних організацій.

"Тому що це фейкові новини", – сказав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що заборонить новинним телеканалам CNN та MS NOW, а також онлайн-виданню Politico відвідувати Білий дім. Новини вказаних медіа він назвав брехливими.

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Дональд Трамп