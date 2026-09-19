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"Незаконное посягательство". CNN обвинило Трампа в возможном нарушении Конституции США

07:59 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

СМИ и ряд американских политиков подвергли критике запрет президента США Дональда Трампа насчет посещения Белого дома журналистам CNN, Politico и MS NOW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Важно, что запрет Трампа посещать вышеупомянутыми медиа Белый дом рассматривают как неконституционный.

"CNN полностью поддерживает нашу команду Белого дома и их справедливую и точную репортажную деятельность. Согласно Конституции США мы имеем право делать это без помех или вмешательства со стороны правительства ", - говорится в заявлении сети.

Журналисты считают, что если запрет, которым угрожал Трамп, будет введен, это будет незаконным посягательством на фундаментальное и конституционно защищенное право.

"POLITICO будет продолжать объективно освещать события этого и будущих Белого дома. Мы будем решительно защищать наши права, гарантированные Первой поправкой, от любых попыток ограничить их", - написали представители издания.

Приблизительно через час, во время пресс-конференции в Овальном кабинете, группа репортеров Белого дома спросила Трампа, как он оправдывает запрет трех новостных организаций.

"Потому что это фейковые новости", – сказал он.

Напомним, Трамп заявил, что запретит новостным телеканалам CNN и MS NOW, а также онлайн-изданию Politico посещать Белый дом. Новости указанных медиа он назвал лживыми.

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