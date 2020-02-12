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НАБУ завершила розслідування щодо екс-нардепа Сольвара

Новини » Політика     12.02.2020 - 10:19
НАБУ завершила розслідування щодо екс-нардепа Сольвара
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детективи відкрили матеріали справи підозрюваному та його захисникам

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування у справі про незаконне отримання колишнім народним депутатом Русланом Сольваром понад 361 тис. грн компенсації за житло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

У НАБУ нагадали, що екс-нардеп у 2014 році знімав за державний кошт номер у готелі "Київ". Компенсація надавалась у зв’язку з відсутністю у нього власного житла. За даними слідства, у 2017 році у Сольвара з’явилася власна квартира, однак він продовжив і надалі отримувати компенсацію за житло з держбюджету.

"Лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екснародний депутат встиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за винаймання житла", - йдеться у повідомленні.

Наразі детективи НАБУ та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури відкрили підозрюваному та його захисникам матеріали справи для ознайомленням перед скеруванням обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду.

У НАБУ також зазначили, що детективи розслідують кілька епізодів аналогічних зловживань народних депутатів минулого скликання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав екс-нардепу Руслану Сольвару запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. гривень.

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