Незабутній фінал та легендарні розгроми: топ-5 яскравих перемог "Динамо" над іспанцями

"Реал Сосьєдад" стане шостою іспанською командою, з якою "біло-сині" зустрінуться в єврокубках. Раніше кияни грали проти мадридських "Реала" та "Атлетіко", а також "Барселони", "Валенсії" та "Вільярреала".

Загалом статистика "Динамо" з іспанцями – жахлива. У 33-х зустрічах – лише п'ять перемог. Десять матчів завершилися внічию, стільки ж поєдинків українці програли. Але так сталося, що більшість поразок з нічиїми припали пилом історії. А от кожна з небагатьох перемог для українських вболівальників майже легендарна.

Отже пригадаємо яскраві сторінки в історії "Динамо". Не хронологічно, а за ступенем тієї самої "легендарності".

Як кияни у меншості Кумана і Гвардіолу здолали

Ліга чемпіонів-1993/94, "Динамо" – "Барселона" – 3:1, 1:4

У першому раунді другого в історії розіграшу Ліги чемпіонів жереб звів "Динамо" з "Барселоною". Каталонський клуб тренував легендарний голландець Йоган Кройф. А під його орудою грали співвітчизник тренера Рональд Куман, болгарин Хрісто Стоїчков, бразилець Ромаріо, данець Мікаель Лаудруп, місцеві зірки Андоні Субісаретта, Хосеп Гвардіола, Хуліо Салінас та інші.

Шансів на успіх "Динамо" не давали взагалі. Але у першому матчі в Києві підопічні Михайла Фоменка шокували суперника. Вже на 5-й хвилині рахунок відкрив Павло Шкапенко. На 20-й кияни залишились у меншості: суддя покарав червоною карткою Сергія Мізіна та призначив у ворота господарів пенальті. 11-ти метровий реалізував Рональд Куман.

Але залишившись у меншості, "Динамо" змогло здобути сенсаційну перемогу. Два голи Віктора Леоненка відправили "Барсу" в нокдаун – 3:1. Через два тижні в Барселоні все почалось для "Динамо" добре: рахунок відкрив Сергій Ребров. Але потім кияни пропустили чотири м'ячі і вилетіли з турніру. А "Барселона" дійшла до фіналу ЛЧ, де поступилась італійському "Мілану".

Як Кравець ледь не поховав кар'єру Емері

Кубок УЄФА-2008/09, "Динамо" – "Валенсія" – 1:1, 2:2

У сезоні-2008/09 "Динамо" не змогло пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів, натомість продовжило виступ в Кубку УЄФА. Це був останній розіграш турніру з такою назвою.

В 1/16 фіналу кияни зустрічались з "Валенсією", яку перший сезон очолював перспективний 37-річний фахівець Унаї Емері. "Кажани", незважаючи на не дуже вдалий виступ у чемпіонаті Іспанії, вважались фаворитом протистояння.

Перша гра у Києві принесла нічию – 1:1. А на "Месталі" розгорнулась справжня драма. Артем Кравець несподівано вивів "Динамо" вперед. Господарі взяли ворота киян у облогу і ціною надзусиль спочатку зрівняли рахунок, а потім вийшли вперед. Але наприкінці матчу той же Кравець оформив дубль. Матч завершився з рахунком – 2:2, який повністю влаштовував киян.

Після вильоту з Кубка УЄФА керівництво "Валенсії" ледь не вказало Емері на двері. Хто знає, як би тоді склалась кар'єра іменитого наставника. А "Динамо" в тому розіграшу Кубка УЄФА дійшло до півфіналу, де поступилось майбутньому володарю трофея – донецькому "Шахтарю".

Як Шевченко переграв "Королівський клуб"

Ліга чемпіонів-1998/99, "Реал" – "Динамо" – 1:1, 0:2

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів підопічні Валерія Лобановського вийшли на чинного володаря трофею – мадридський "Реал". У складі "вершкових" сяяли Роберто Карлос, Рауль, Давор Шукер, Предраг Міятовіч, Кларенс Зеєдорф, Крістіан Карамбе, Фернандо Морієнтес, Крістіан Пануччі.

Зустріч у Мадриді принесла бойову нічию – 1:1. Рахунок відкрив Андрій Шевченко, на гол якого відповів Міятовіч. А в Києві повна перевага господарів втілилась у два голи. Спочатку Шевченко, виконуючи пенальті, не зумів переграти воротаря, але потім сам добив м'яч у сітку. А згодом головна зірка киян оформив дубль, скориставшись дотепним пасом Реброва.

Здолавши "Реал", кияни втретє в своїй історії вийшли до півфіналу головного клубного турніру Європи, де, на жаль, поступились мюнхенській "Баварії". А Шевченко влітку перебрався до італійського "Мілана".

Як "Камп Ноу" аплодував динамівцям

Ліга чемпіонів-1997/98, "Динамо" – "Барселона" – 3:0, 4:0

У першому після повернення Валерія Лобановського до Києва євросезоні "Динамо" в групі Ліги чемпіонів двічі розгромило "Барселону". У команді, яку очолював нідерландський фахівець Луї ван Гал, виступали португальці Луїш Фігу, Фернанду Коуту та Вітор Бпйя, бразилець Рівалдо, француз Крістоф Дюгаррі, нідерландець Мікаель Райцигер, іспанці Альберт Феррер та Луїс Енріке.

Перша гра в Києві принесла господарям сенсаційну розгромну перемогу – 3:0. Відзначилися Сергій Ребров, Юрій Максимов та Юрій Калитвинцев. Тоді цей успіх в Європі сприйняли як випадковість. Всі чекали матчу-відповіді на "Камп Ноу", де все повинно було стати на свої місця. А тренер каталонців ван Гал навіть публічно пообіцяв "зняти скальп" з "Динамо".

Але вийшло все рівно навпаки. Вже в першому таймі Андрій Шевченко оформив хет-трик, а під завісу Сергій Ребров забив четвертий гол. Після матчу глядачі на легендарній арені проводжали "Динамо" оваціями. "Біло-сині" завершили груповий етап ЛЧ на першому місці. Проте в чвертьфіналі поступились майбутньому фіналісту турніру – італійському "Ювентусу".

Як "Динамо" підкорило Європу

Кубок володарів кубків-1985/86, "Динамо" – "Атлетіко" – 3:0

Другий і наразі останній європейський трофей кияни завоювали весною 1986 року. У фіналі другого за значущистю єврокубка у французькому Ліоні вони розбили мадридський "Атлетіко".

У воротах головної зірки тієї команди – чемпіона світу в складі збірної Аргентини Убальдо Фільйоля, розписались Олександр Заваров, Олег Блохін та Вадим Євтушенко. А Валерій Лобановський тактично повністю переграв свого іспанського візаві – Луїса Арагонеса.

"Динамо" в тому сезоні показало зразки європейського футболу майбутнього. Недаремно за версією англійського журналу World Soccer київську команду визнали другою в світі після чемпіонів планети – збірної Аргентини. А один з лідерів киян – Ігор Бєланов, за підсумками 1986 року отримав "Золотий м'яч".