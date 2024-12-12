Незабываемый финал и легендарные разгромы: топ-5 ярких побед "Динамо" над испанцами

"Реал Сосьедад" станет шестой испанской командой, с которой "бело-синие" встретятся в еврокубках. Ранее киевляне играли против мадридских "Реала" и "Атлетико", а также "Барселоны", "Валенсии" и "Вильярреала".

В целом статистика "Динамо" с испанцами - ужасная. В 33-х встречах - лишь пять побед. Десять матчей завершились вничью, столько же поединков украинцы проиграли. Но так случилось, что большинство поражений с ничьими покрылись пылью истории. А вот каждая из немногих побед для украинских болельщиков почти легендарна.

Итак, вспомним яркие страницы в истории "Динамо". Не хронологически, а по степени той же "легендарности".

Как киевляне в меньшинстве Кумана и Гвардиолу одолели

Лига чемпионов-1993/94, "Динамо" – "Барселона" – 3:1, 1:4

В первом раунде второго в истории розыгрыша Лиги чемпионов жребий свел "Динамо" с "Барселоной". Каталонский клуб тренировал легендарный голландец Йохан Кройф. А под его руководством играли соотечественник тренера Рональд Куман, болгарин Христо Стоичков, бразилец Ромарио, датчанин Микаэль Лаудруп, местные звезды Андони Субисаретта, Хосеп Гвардиола, Хулио Салинас и другие.

Шансов на успех "Динамо" не давали вообще. Но в первом матче в Киеве подопечные Михаила Фоменко шокировали соперника. Уже на 5-й минуте счет открыл Павел Шкапенко. На 20-й киевляне остались в меньшинстве: судья наказал красной карточкой Сергея Мизина и назначил в ворота хозяев пенальти. 11-ти метровый реализовал Рональд Куман.

Но оставшись в меньшинстве, "Динамо" смогло одержать сенсационную победу. Два гола Виктора Леоненко отправили "Барсу" в нокдаун – 3:1. Через две недели в Барселоне все началось для "Динамо" хорошо: счет открыл Сергей Ребров. Но затем киевляне пропустили четыре мяча и вылетели из турнира. А "Барселона" дошла до финала ЛЧ, где уступила итальянскому "Милану".

Как Кравец едва не похоронил карьеру Эмери

Кубок УЕФА-2008/09, "Динамо" – "Валенсия" – 1:1, 2:2

В сезоне-2008/09 "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, продолжив выступление в Кубке УЕФА. Это был последний розыгрыш турнира с таким названием.

В 1/16 финала киевляне встречались с "Валенсией", которую первый сезон возглавлял перспективный 37-летний специалист Унаи Эмери. "Летучие мыши", несмотря на не очень удачное выступление в чемпионате Испании, считались фаворитом противостояния.

Первая игра в Киеве принесла ничью - 1:1. А на "Месталье" развернулась настоящая драма. Артем Кравец неожиданно вывел "Динамо" вперед. Хозяева взяли ворота киевлян в осаду и ценой сверхусилий сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Но в конце матча тот же Кравец оформил дубль. Матч завершился со счетом - 2:2, который полностью устраивал киевлян.

После вылета из Кубка УЕФА руководство "Валенсии" едва не указало Эмери на дверь. Кто знает, как тогда сложилась бы карьера именитого наставника. А "Динамо" в том розыгрыше Кубка УЕФА дошло до полуфинала, где уступило будущему обладателю трофея – донецкому "Шахтеру".

Как Шевченко обыграл "Королевский клуб"

Лига чемпионов-1998/99, "Реал" – "Динамо" – 1:1, 0:2

В четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные Валерия Лобановского вышли на действующего обладателя трофея – мадридский "Реал". В составе "сливочных" блистали Роберто Карлос, Рауль, Давор Шукер, Предраг Миятович, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе, Фернандо Мориентес, Кристиан Пануччи.

Встреча в Мадриде принесла боевую ничью - 1:1. Счет открыл Андрей Шевченко, на гол которого ответил Миятович. А в Киеве полное преимущество хозяев воплотилось в два гола. Сначала Шевченко, выполняя пенальти, не сумел переиграть вратаря, но потом сам добил мяч в сетку. А после главная звезда киевлян оформил дубль, воспользовавшись остроумным пасом Реброва.

Одолев "Реал", киевляне третий раз в своей истории вышли в полуфинал главного клубного турнира Европы, где, к сожалению, уступили мюнхенской "Баварии". А Шевченко летом перебрался в итальянский "Милан".

Как "Камп Ноу" аплодировал динамовцам

Лига чемпионов-1997/98, "Динамо" – "Барселона" – 3:0, 4:0

В первом по возвращении Валерия Лобановского в Киев в евросезоне, "Динамо" в группе Лиги чемпионов дважды разгромило "Барселону". В команде, которую возглавлял нидерландский специалист Луи ван Гал, выступали португальцы Луиш Фигу, Фернанду Коуту и Витор Бпйя, бразилец Ривалдо, француз Кристоф Дюгарри, нидерландец Микаэль Райцигер, испанцы Альберт Феррер и Луис Энрике.

Первая игра в Киеве принесла хозяевам сенсационную разгромную победу – 3:0. Отличились Сергей Ребров, Юрий Максимов и Юрий Калитвинцев. Тогда этот успех в Европе восприняли как случайность. Все ждали ответного матча на "Камп Ноу", где все должно было стать на свои места. А тренер каталонцев ван Гал даже публично пообещал "снять скальп" с "Динамо".

Но вышло все ровно наоборот. Уже в первом тайме Андрей Шевченко оформил хет-трик, а под занавес Сергей Ребров забил четвертый гол. После матча зрители на легендарной арене провожали "Динамо" овациями. "Бело-синие" завершили групповой этап ЛЧ на первом месте. Однако в четвертьфинале уступили будущему финалисту турнира - итальянскому "Ювентусу".

Как "Динамо" покорило Европу

Кубок обладателей кубков-1985/86, "Динамо" – "Атлетико" – 3:0

Второй и последний европейский трофей киевляне завоевали весной 1986 года. В финале второго по значимости еврокубка во французском Лионе они разбили мадридский "Атлетико".

В воротах главной звезды этой команды – чемпиона мира в составе сборной Аргентины Убальдо Фильоля, расписались Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко. А Валерий Лобановский тактически полностью переиграл своего испанского визави – Луиса Арагонеса.

"Динамо" в том сезоне показало образцы европейского футбола будущего. Не зря по версии английского журнала World Soccer киевскую команду признали второй в мире после чемпионов планеты – сборной Аргентины. А один из лидеров киевлян – Игорь Беланов, по итогам 1986 года получил "Золотой мяч".