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Незабитий Лєвандовскі пенальті позбавив збірну Польщі перемоги над Мексикою: відео

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Доха, Вівторок 22 листопада 2022 22:42
Незабитий Лєвандовскі пенальті позбавив збірну Польщі перемоги над Мексикою: відео Фото: Гільєрмо Очоа за мить стане героєм Мексики (facebook.com/miseleccionmxEN)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився матч 1-го туру в групі C чемпіонату світу-2022 між збірними Мексики та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група C, 1-й тур

Мексика – Польща – 0:0

Нереалізований пенальті: Лєвандовскі, 58 (П)

Перший реальний момент створили мексиканці на 26-й хвилині. Еррера таки зумів із другої спроби подати на межу воротарського майданчика, звідки Вега небезпечно пробив головою – повз стійку. А перед перервою несподіваний удар Санчеса з рикошетом кіпер перевів над поперечиною.

Поляки заграли активніше після перерви. Зусилля "Кадри" швидко були винагороджені – Морено сфолив проти Лєвандовскі, а рефері вказав на 11-метрову позначку. Сам постраждалий і взявся бити пенальті, але переграти Очоа не зумів.

Видатний бомбардир досі залишається без жодного забитого м'яча на чемпіонатах світу. З моменту дебюту Лєвандовскі в збірній у вересні 2008-го Польща пропустила ЧС-2010 і ЧС-2014, а на Мундіалі в Росії забивали інші.

Збірна Мексики могла покарати поляків за невикористаний одинадцятиметровий. Проте, Щенсни продемонстрував високий рівень майстерності, парирувавши удар Мартіна після пострілу Альвареса з дистанції. Зрештою, ніхто з команд так і не забив.

До слова, раніше Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.

Відзначимо, що вранці підготували прев'ю групи G ЧС-2022 зі збірними Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.

До слова, напередодні опублікували прев'ю групи F ЧС-2022 зі збірними Бельгії, Канади, Марокко та Хорватії.

Нагадаємо, що раніше з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.

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Чемпіонат світу ЧМ-2022 Левандовски
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