Незабитый Левандовски пенальти лишил сборную Польши победы над Мексикой: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа C, 1-й тур

Мексика – Польша – 0:0

Нереализованный пенальти: Левандовски, 58 (П)

Первый реальный момент создали мексиканцы на 26-й минуте. Эррера таки сумел со второй попытки подать на линию вратарской, откуда Вега опасно пробил головой – мимо стойки. А перед перерывом неожиданный удар Санчеса с рикошетом кипер перевел над перекладиной.

Поляки заиграли активнее после перерыва. Усилия "Кадры" были быстро вознаграждены – Морено сфолил против Левандовски, а рефери указал на 11-метровую отметку. Сам пострадавший и взялся бить пенальти, но переиграть Очоа не сумел.

Выдающийся бомбардир до сих пор остается без забитого мяча на чемпионатах мира. С момента дебюта Левандовски в сборной в сентябре 2008 года Польша пропустила ЧМ-2010 и ЧМ-2014, а на Мундиале в России забивали другие.

Сборная Мексики могла наказать поляков за неиспользованный одиннадцатиметровый. Однако Щенсны продемонстрировал высокий уровень мастерства, парировав удар Мартина после выстрела Альвареса с дистанции. В конце концов никто из команд так и не забил.