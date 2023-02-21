Незабаром Путін може оголосити про нову мобілізацію у РФ, - NYT

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін - ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", - пише газета.

Журналісти зазначають, що у зверненні до Федеральних зборів диктатор знову заявить, що він "рятує" не лише Україну від "нацизму", але й Росію - від "поглинання" НАТО.

Вказується, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно "стало об'єднуючим гаслом у Москві".

Окрім цього, NYT також припускає, що президент РФ представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".