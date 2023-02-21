В скором времени Путин может объявить о новой мобилизации в РФ, - NYT

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин - ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - пишет газета.

Журналисты отмечают, что в обращении к Федеральному собранию диктатор снова заявит, что он "избавляет" не только Украину от "нацизма", но и Россию - от "поглощения" НАТО.

Указывается, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".

Кроме того, NYT также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".