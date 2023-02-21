RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В скором времени Путин может объявить о новой мобилизации в РФ, - NYT

Фото: Президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Олег Васкив

Кремлевский диктатор Владимир Путин может вскоре объявить новую мобилизацию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин - ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - пишет газета.

Журналисты отмечают, что в обращении к Федеральному собранию диктатор снова заявит, что он "избавляет" не только Украину от "нацизма", но и Россию - от "поглощения" НАТО.

Указывается, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".

Кроме того, NYT также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Путин не планирует идти на мирные переговоры с Украиной и намерен продолжать войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины