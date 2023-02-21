В скором времени Путин может объявить о новой мобилизации в РФ, - NYT

Кремлевский диктатор Владимир Путин может вскоре объявить новую мобилизацию в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин - ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - пишет газета.
Журналисты отмечают, что в обращении к Федеральному собранию диктатор снова заявит, что он "избавляет" не только Украину от "нацизма", но и Россию - от "поглощения" НАТО.
Указывается, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".
Кроме того, NYT также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Путин не планирует идти на мирные переговоры с Украиной и намерен продолжать войну.
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