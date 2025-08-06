Незабаром має відбутися нова розмова між Зеленським і Трампом, - джерело

Візит Віткоффа до Москви

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, у Москві відбулася зустріч спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали близько трьох годин. Віткофф прибув до Росії вранці того ж дня. В аеропорту Внуково-2 його зустрів спецпредставник РФ з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

Під час зустрічі спецпредставника США і російського диктатора відбувся обмін сигналами щодо війни в Україні.

Зазначимо, що візит Віткоффа до Москви став п’ятим за рахунком з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Детальніше про візит Віткоффа до Москви та що цьому передувало - у матеріалі РБК-Україна.