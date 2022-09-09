Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш назначил главой миссии по установлению фактов по Еленовке генерал-лейтенанта в отставке бразильца Альберто дос Сантоса Круза. И хотя в релизе ООН сообщается об участии генерал-лейтенанта в миротворческих миссиях в Конго и Гаити, и скромно отмечено - "занимал многочисленные руководящие должности в Бразилии", важно отметить, что одной из таких должностей является должность - министра-секретаря в Правительстве президента Бразилии Жаира Болсонару.

Что известно о представителе Бразилии

Альберто дос Сантос Круз активно поддерживал действующего крайне правого президента Бразилии как в его предвыборной кампании, так и после избрания. Стоит напомнить, что сам Жаир Болсонару провел встречу с Путиным в Москве 16 февраля 2022 года, где выразил солидарность с Россией, без уточнений обстоятельств. А уже через несколько дней "приостановил" полномочия своего вице-президента Гамильтона Мурао за сравнение российской агрессии с актами вторжения Гитлера в 30-е годы в Европе. Болсонару сказал, что "он единственный, кто говорит на эту тему", не осудив ни разу российские агрессивные действия в отношении Украины.

Кто представляет Исландию в миссии ООН

Еще одной участницей миссии является экс-директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьорг Сольрун Гисладоттир из Исландии. Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене неоднократно обращались к ней с просьбой отреагировать на системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Крымского полуострова и Донбасса, а также осуществлять постоянный мониторинг.

Тем не менее наиболее выразительно заявление Гисладоттир, где она осуждает решение украинского Парламента в 2019 году за ограничение возможности российским наблюдателям входить в состав мониторинговых миссий по выборам накануне президентской гонки.

Что известно о представителе Нигера

Меньше информации о третьем участнике миссии Иссуфе Якубе из Нигера, имеющем опыт в полицейских миссиях ООН, в частности в Мали. И хотя сам Иссуф Якуб мало высказывался публично, следует отметить, что Российская Федерация оказала высокое влияние и интерес к Мали. Относительно ситуации в Мали было много заявлений западных стран о распространении практики привлечения ЧВК "Вагнера" ​​и усилении российского влияния, что в результате привело к выводу французского контингента из страны и завершению миссии.

По словам Лубинца, только такой состав миссии мог удовлетворить Россию.

"Не удивлюсь, что миссия в Еленовке состоится по примеру МАГАТЭ, где вместо международных медиа доступ получат кремлевские пропагандисты, а участников миссии проведут по запланированному маршруту. Похоже, они к этому готовы", - отметил он.