Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш призначив головою місії зі встановлення фактів щодо Оленівки генерал-лейтенанта у відставці бразильця Альберто дос Сантоса Круза. І хоча в релізі ООН повідомляється про участь генерал-лейтенанта в миротворчих місіях в Конго і Гаїті, і скромно зазначено - "займав численні керівні посади в Бразилії", важливо відзначити, що однією з таких посад є посада - міністра-секретаря в уряді президента Бразилії Жаіра Болсонару.

Що відомо про представника Бразилії

Альберто дос Сантос Круз активно підтримував чинного вкрай правого президента Бразилії як в його передвиборчій кампанії, так і після обрання. Варто нагадати, що сам Жаір Болсонару провів зустріч з Путіним у Москві 16 лютого 2022 року, де висловив солідарність з Росією, без уточнень обставин. А вже за кілька днів "призупинив" повноваження свого віце-президента Гамільтона Мурао за порівняння російської агресії з актами вторгнення Гітлера в 30-ті роки в Європі. Болсонару сказав, що "він єдиний, хто говорить на цю тему", не засудивши жодного разу російські агресивні дії щодо України.

Хто представляє Ісландію в місії ООН

Ще однією учасницею місії є екс-директор БДІПЛ ОБСЄ Інгібьорг Сольрун Ґісладоттір з Ісландії. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні неодноразово зверталися до неї з проханням відреагувати на системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Кримського півострова і Донбасу, а також здійснювати постійний моніторинг.

Проте найбільш виразною є заява Ґісладоттір, де вона засуджує рішення українського парламенту в 2019 році за обмеження можливості російським спостерігачам входити до складу моніторингових місій з виборів напередодні президентських перегонів.

Що відомо про представника Нігеру

Менше інформації про третього учасника місії Іссуфу Якуба з Нігеру, який має досвід в поліцейських місіях ООН, зокрема в Малі. І хоча сам Іссуф Якуб мало висловлювався публічно, слід зазначити, що Російська Федерація мала високий вплив і інтерес до Малі. Щодо ситуації в Малі було багато заяв західних країн про поширення практики залучення ПВК "Вагнера" і посилення російського впливу, що в результаті призвело до виведення французького контингенту з країни і завершення місії.

За словами Лубінця, тільки такий склад місії міг задовольнити Росію.

"Не здивуюся, що місія в Оленівці відбудеться за прикладом МАГАТЕ, де замість міжнародних медіа доступ отримають кремлівські пропагандисти, а учасників місії проведуть за запланованим маршрутом. Схоже, вони до цього готові", - зазначив він.