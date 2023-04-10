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Нейтральний росіянин повів у матчі за титул чемпіона світу з шахів

Фото: Ян Непомнящий і Дін Ліжень прагнуть стати 17-м чемпіоном світу (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорців

Після другої партії поєдинку за шахову корону між російським гросместейром Яном Непомнящим і китайцем Дін Ліженем визначився проміжний лідер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат партії.

Росіянин виграв другу партію матчу за титул чемпіона світу з шахів. Актуальний рахунок – 1,5:0,5 на користь Непомнящого.

Шахіст із РФ, який змагається під нейтральним прапором, у звітній партії грав чорними фігурами. Він перехопив ініціативу в середині партії, змусив Ліженя припуститися помилки та перейти до оборони.

Китайський гросмейстер фактично пішов у ва-банк на 17-му ході. Він посунув білого слона на d3, щоб підняти темп партії. Натомість Непомнящий у відповідь відвів короля на безпечне поле, а після ще одного невдалого ходу Ліженя перейшов до контратаки. Зрештою, представник Піднебесної здався після 29-го ходу.

Загалом претенденти на шахову корону можуть зіграти 14 партій. Для перемоги Ліженю або Непомнящому достатнього набрати 7,5 пунктів. Якщо рахунок буде рівним (7:7), то відбудеться тай-брейк. Матч претендентів став можливим через відмову 16-го чемпіона світу Магнуса Карлсена провести захист титулу.

До слова, раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року.

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