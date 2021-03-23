Нейтрализация дезинформации: Ткаченко раскрыл задачи Центра стратегических коммуникаций

Центр информационной безопасности и стратегических коммуникаций будет заниматься нейтрализацией дезинформации. Также в его задачи будет входить информационная защита в гибридной войне с Российской Федерацией.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками".

Кроме этого структура должна будет быстро реагировать на ключевые темы, в рамках которых распространяют фейки и пропаганду. Также она займется просветительством и коммуникационными проектами.

"В первую очередь, это нейтрализация влияния дезинформации и манипулятивной информации, которую распространяет государство-агрессор, на украинское общество", - объяснил главные задачи Центра министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, в Украине запускают Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с дезинформацией. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине предложили вводить санкции за фейки.