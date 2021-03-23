UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нейтрализация дезинформации: Ткаченко раскрыл задачи Центра стратегических коммуникаций

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Центр информационной безопасности и стратегических коммуникаций будет заниматься нейтрализацией дезинформации. Также в его задачи будет входить информационная защита в гибридной войне с Российской Федерацией.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками".

"В первую очередь, это нейтрализация влияния дезинформации и манипулятивной информации, которую распространяет государство-агрессор, на украинское общество", - объяснил главные задачи Центра министр культуры Александр Ткаченко.

Кроме этого структура должна будет быстро реагировать на ключевые темы, в рамках которых распространяют фейки и пропаганду. Также она займется просветительством и коммуникационными проектами.

Напомним, в Украине запускают Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с дезинформацией. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине предложили вводить санкции за фейки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр Ткаченкогибридная войнафейк
Читайте также
Зеленский ввел в действие решение о создании Центра противодействия дезинформации
В Украине появится Центр борьбы с фейками. У него уже есть начальница
Прогноз погоды