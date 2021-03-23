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Нейтралізація дезінформації: Ткаченко розкрив завдання Центру стратегічних комунікацій

Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

Центр інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій буде займатися нейтралізацією дезінформації. Також в його завдання буде входити інформаційний захист у гібридній війні з Російською Федерацією.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками".

"У першу чергу, це нейтралізація впливу дезінформації та маніпулятивної інформації, яку поширює держава-агресор, на українське суспільство", - пояснив головні завдання Центру міністр культури Олександр Ткаченко.

Крім цього структура повинна буде швидко реагувати на ключові теми, в рамках яких поширюють фейки і пропаганду. Також вона займеться просвітництвом і комунікаційними проектами.

Нагадаємо, в Україні запускають Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який буде боротися з дезінформацією. Центр діятиме при Міністерстві культури і інформаційної політики.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні запропонували вводити санкції за фейки.

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Новини України Олександр Ткаченкогибридная войнафейк
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