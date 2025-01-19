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"Неймовірно зворушливий день": Нетаньяху відреагував на звільнення заручників

Неділя 19 січня 2025 19:29
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"Неймовірно зворушливий день": Нетаньяху відреагував на звільнення заручників Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 19 січня, між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності угода про припинення вогню і звільнення заручників. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже відреагував, назвавши повернення заручниць - "неймовірно зворушливим днем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У розмові з Галем Гіршем, який в уряді відповідальний за повернення заручників, Нетаньягу заявив, що три мирні жінки - це "перші заручники, яких" Ізраїль повертає "додому в цьому раунді".

Також він попросив Гірша передати їм, що вся нація вітає їх у себе вдома.

"Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла, вони справді виходять із рабства заради свободи. Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців... це великий момент, емоційний момент. Великий день", - заявив Нетаньяху.

Звільнення заручників

Нагадаємо, що ХАМАС звільнив насамперед трьох цивільних жінок - Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Стейнбрехер. Далі угруповання передало їх Червоному Хресту, який своєю чергою відвіз їх до Армії оборони Ізраїлю. Незабаром звільнені зустрілися зі своїми сім'ями.

Детальніше про те, чому сторони підписали угоду, як довго може бути перемир'я і які є нові загрози - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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