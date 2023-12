"Неймовірно добре бачить лід". Гретцкі знайшов неочевидного спадкоємця в НХЛ

Чотириразовий володар Кубка Стенлі особисто назвав послідовника з чинних виконавців НХЛ. Ним став альтернативний капітан "Нью-Джерсі Девілз".

"Джек Х'юз мені нагадує мене в тому сенсі, що передусім він швидший за мене та неймовірно добре бачить лід. Він як хокеїст вийшов на зовсім новий рівень", – розповів Гретцкі.

Перший номер драфту-2019 проводить п'ятий сезон під егідою НХЛ. Уродженець Флориди в нинішньому сезоні набрав 39 очок за 27 матчів, оформивши 14 шайб і 25 результативних передач. Статистика попередньої кампанії – 49 голів, 61 асист (90 поєдинків).

Досі Х'юза не розглядали на роль спадкоємця слави Гретцкі. З чинних хокеїстів ліги титул "некствана" отримували лідер "Піттсбурга" Сідні Кросбі, форвард "Торонто" Джон Таварес, капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід і перший номер цьогорічного драфту Коннор Бедард ("Чикаго").

Хто такий "некстван"

The Next One – прізвисько, що присвоюється новому, перспективному хокеїсту з потенціалом стати найкращим в історії.

У різні роки титулом нагороджували Горді Хоу, Боббі Ора, Вейна Гретцкі, Моріса Рішара. Наприкінці кар'єри "Великого" Гретцкі прізвисько почали давати можливим спадкоємцям канадця. У різні роки "некстванами" ставали Ліндрос, Карія та інші.

"Чудесний" Маріо Лем'є в роки ігрової кар'єри медіа ніколи не називали "наступним". Він дебютував у НХЛ на шостий рік виступів Гретцкі, тож їхні шляхи до вершини були фактично паралельними.