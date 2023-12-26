"Неймовірно добре бачить лід". Гретцкі знайшов неочевидного спадкоємця в НХЛ

Найкращий хокеїст усіх часів і народів Вейн Гретцкі поділився міркуваннями, хто в Національній хокейній лізі сезону 2023/24 найбільше схожий на нього. Зірка "Едмонтон Ойлерз" Коннор Макдевід і новачок "Чикаго Блекгокс" Коннор Бедард залишилися без згадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на B/R Open Ice.
Чотириразовий володар Кубка Стенлі особисто назвав послідовника з чинних виконавців НХЛ. Ним став альтернативний капітан "Нью-Джерсі Девілз".
"Джек Х'юз мені нагадує мене в тому сенсі, що передусім він швидший за мене та неймовірно добре бачить лід. Він як хокеїст вийшов на зовсім новий рівень", – розповів Гретцкі.
Перший номер драфту-2019 проводить п'ятий сезон під егідою НХЛ. Уродженець Флориди в нинішньому сезоні набрав 39 очок за 27 матчів, оформивши 14 шайб і 25 результативних передач. Статистика попередньої кампанії – 49 голів, 61 асист (90 поєдинків).
Досі Х'юза не розглядали на роль спадкоємця слави Гретцкі. З чинних хокеїстів ліги титул "некствана" отримували лідер "Піттсбурга" Сідні Кросбі, форвард "Торонто" Джон Таварес, капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід і перший номер цьогорічного драфту Коннор Бедард ("Чикаго").
The Next One – прізвисько, що присвоюється новому, перспективному хокеїсту з потенціалом стати найкращим в історії.
У різні роки титулом нагороджували Горді Хоу, Боббі Ора, Вейна Гретцкі, Моріса Рішара. Наприкінці кар'єри "Великого" Гретцкі прізвисько почали давати можливим спадкоємцям канадця. У різні роки "некстванами" ставали Ліндрос, Карія та інші.
"Чудесний" Маріо Лем'є в роки ігрової кар'єри медіа ніколи не називали "наступним". Він дебютував у НХЛ на шостий рік виступів Гретцкі, тож їхні шляхи до вершини були фактично паралельними.
До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.
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