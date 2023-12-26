RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Невероятно хорошо видит лед". Гретцки нашел неочевидного наследника в НХЛ

Фото: Джек Хьюз получил порцию комплиментов от "Великого" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Лучший хоккеист всех времен и народов Уэйн Гретцки поделился соображениями, кто в Национальной хоккейной лиге сезона 2023/24 больше похож на него. Звезда "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдевид и новичок "Чикаго Блэкгокс" Коннор Бедард остались без упоминания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на B/R Open Ice.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли лично назвал последователя из действующих исполнителей НХЛ. Им стал альтернативный капитан "Нью-Джерси Девилз".

"Джек Хьюз мне напоминает меня в том смысле, что прежде он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он как хоккеист вышел на совершенно новый уровень", – рассказал Гретцки.

Первый номер драфта-2019 проводит пятый сезон под эгидой НХЛ. Уроженец Флориды в нынешнем сезоне набрал 39 очков в 27-ми матчах, оформив 14 шайб и 25 результативных передач. Статистика предыдущей кампании – 49 голов, 61 ассист (90 поединков).

До сих пор Хьюза не рассматривали на роль наследника славы Гретцки. Из действующих хоккеистов лиги титул "некст-уана" получали лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби, форвард "Торонто" Джон Таварес, капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и первый номер драфта этого года Коннор Бедард ("Чикаго").

Кто такой "некст-уан"

The Next One – прозвище, которое присваивается новому, перспективному хоккеисту с потенциалом стать лучшим в истории.

В разные годы титулом награждали Горди Хоу, Бобби Ора, Уэйна Гретцки, Мориса Ришара. В конце карьеры "Великого" Гретцки прозвище начали давать возможным наследникам канадца. В разные годы "некст-уанами" становились Линдрос, Кария и другие.

"Великолепный" Марио Лемье в годы игровой карьеры медиа никогда не называли "следующим". Он дебютировал в НХЛ на шестой год выступлений Гретцки, так что их пути к вершине были фактически параллельными.

К слову, ранее подготовили подборку новых спортивных сериалов на праздники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей