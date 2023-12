"Невероятно хорошо видит лед". Гретцки нашел неочевидного наследника в НХЛ

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли лично назвал последователя из действующих исполнителей НХЛ. Им стал альтернативный капитан "Нью-Джерси Девилз".

"Джек Хьюз мне напоминает меня в том смысле, что прежде он быстрее меня и невероятно хорошо видит лед. Он как хоккеист вышел на совершенно новый уровень", – рассказал Гретцки.

Первый номер драфта-2019 проводит пятый сезон под эгидой НХЛ. Уроженец Флориды в нынешнем сезоне набрал 39 очков в 27-ми матчах, оформив 14 шайб и 25 результативных передач. Статистика предыдущей кампании – 49 голов, 61 ассист (90 поединков).

До сих пор Хьюза не рассматривали на роль наследника славы Гретцки. Из действующих хоккеистов лиги титул "некст-уана" получали лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби, форвард "Торонто" Джон Таварес, капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и первый номер драфта этого года Коннор Бедард ("Чикаго").

Кто такой "некст-уан"

The Next One – прозвище, которое присваивается новому, перспективному хоккеисту с потенциалом стать лучшим в истории.

В разные годы титулом награждали Горди Хоу, Бобби Ора, Уэйна Гретцки, Мориса Ришара. В конце карьеры "Великого" Гретцки прозвище начали давать возможным наследникам канадца. В разные годы "некст-уанами" становились Линдрос, Кария и другие.

"Великолепный" Марио Лемье в годы игровой карьеры медиа никогда не называли "следующим". Он дебютировал в НХЛ на шестой год выступлений Гретцки, так что их пути к вершине были фактически параллельными.