Неймовірний день для Венесуели: Папа Лев XIV канонізував перших святих в країні

Папа Лев XIV проголосив перших двох святих з Венесуели - лікаря Хосе Грегоріо Ернандеса та черницю Кармен Рендилес Мартінес, увічнивши їхню відданість вірі та служінню людям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Ця подія стала важливим моментом для венесуельців як у Соборі Святого Петра, так і по всій країні, що переживає економічну кризу та політичну нестабільність.
Церемонія відбулася на тлі нещодавніх подій у країні: вручення Нобелівської премії миру лідеру опозиції Марії Коріні Мачадо та військових операцій США в Карибському басейні, що призвели до загибелі понад двох десятків осіб унаслідок ударів по підозрюваних суднах, пов’язаних з наркотрафіком.
Святість - це офіційне визнання Церквою того, що людина прожила життя, присвячене святині, і тепер перебуває на небесах, слугуючи прикладом християнської віри, відданості та чеснот.
Під час недільної меси на площі Святого Петра, де зібралися десятки тисяч людей, Папа Лев XIV проголосив сім нових святих з різних куточків світу, серед яких двоє з Венесуели.
До нових святих увійшли:
"Сьогодні перед нами сім свідків, нових святих, які завдяки Божій благодаті зберегли світильник віри, ставши самі світильниками, здатними поширювати світло Христа", - зазначив Папа у своєму зверненні.
На площі майоріли венесуельські прапори, а паломники носили футболки з образами та іменами нових святих. В умовах політичних потрясінь і економічної кризи в країні люди об’єдналися для спільного перегляду онлайн-трансляції церемонії.
Хосе Грегоріо Ернандес, відомий як "лікар бідних", відмовлявся брати плату за лікування пацієнтів із невеликим доходом і часто сам оплачував їхні ліки. Він працював лікарем у Каракасі наприкінці XIX - на початку XX століття, був професором практичної патології та засновником кафедри бактеріології Каракаського університету.
Мати Кармен Рендилес Мартінес була черницею, яка заснувала релігійний орден Служниць Ісуса. Вона народилася в Каракасі у 1903 році з однією рукою. Її та Ернандеса зображували на численних муралах по всій Венесуелі та в сусідніх країнах.
Марія Коріна Мачадо, лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру, написала у своєму пості в X: "Венесуела сьогодні пробуджується благословенною з двома святими, Хосе Грегоріо та Матір’ю Кармен. Вони святі всіх венесуельців, і ми знаємо, що їхні чудеса продовжуватимуть служити на благо народу, який прагне жити об’єднано, у мирі, зі свободою та гідністю".
Едмундо Гонсалес, політик і колишній посол Венесуели в Аргентині, додав: "День радості для венесуельців. Канонізація Хосе Грегоріо Ернандеса та Кармен Рендилес нагадує нам, що велич країни вимірюється здатністю служити з щедрістю та смиренням".
Делса Солорзано, голова партії "Зустріч громадян Венесуели", зазначила: "Сьогодні Венесуела сповнена радості. У часи, коли нашій землі найбільше потрібне зцілення, з неба до нас приходить світлий знак: Венесуела має двох святих".
Нагадаємо, нещодавно президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Папи Лева XIV із проханням допомогти зберегти мир у країні на тлі загострення напруженості з США.
Цей заклик пролунав на тлі серйозного загострення ситуації: американські військові продовжують операції біля узбережжя Венесуели, завдаючи ударів по суднах, які, за даними США, перевозять наркотики.