Невероятный день для Венесуэлы: Папа Лев XIV канонизировал первых святых в стране

Папа Лев XIV провозгласил первых двух святых из Венесуэлы - врача Хосе Грегорио Эрнандеса и монахиню Кармен Рендилес Мартинес, увековечив их преданность вере и служению людям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Это событие стало важным моментом для венесуэльцев как в Соборе Святого Петра, так и по всей стране, переживающей экономический кризис и политическую нестабильность.
Церемония состоялась на фоне недавних событий в стране: вручения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корини Мачадо и военных операций США в Карибском бассейне, которые привели к гибели более двух десятков человек в результате ударов по подозреваемым судам, связанным с наркотрафиком.
Святость - это официальное признание Церковью того, что человек прожил жизнь, посвященную святыне, и теперь находится на небесах, служа примером христианской веры, преданности и добродетели.
Во время воскресной мессы на площади Святого Петра, где собрались десятки тысяч людей, Папа Лев XIV провозгласил семь новых святых из разных уголков мира, среди которых двое из Венесуэлы.
К новым святым вошли:
"Сегодня перед нами семь свидетелей, новых святых, которые благодаря Божьей благодати сохранили светильник веры, став сами светильниками, способными распространять свет Христа", - отметил Папа в своем обращении.
На площади развевались венесуэльские флаги, а паломники носили футболки с образами и именами новых святых. В условиях политических потрясений и экономического кризиса в стране люди объединились для совместного просмотра онлайн-трансляции церемонии.
Хосе Грегорио Эрнандес, известный как "врач бедных", отказывался брать плату за лечение пациентов с небольшим доходом и часто сам оплачивал их лекарства. Он работал врачом в Каракасе в конце XIX - начале XX века, был профессором практической патологии и основателем кафедры бактериологии Каракасского университета.
Мать Кармен Рендилес Мартинес была монахиней, которая основала религиозный орден Служанок Иисуса. Она родилась в Каракасе в 1903 году с одной рукой. Ее и Эрнандеса изображали на многочисленных муралах по всей Венесуэле и в соседних странах.
Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира, написала в своем посте в X: "Венесуэла сегодня пробуждается благословенной с двумя святыми, Хосе Грегорио и Матерью Кармен. Они святые всех венесуэльцев, и мы знаем, что их чудеса будут продолжать служить на благо народа, который стремится жить объединенно, в мире, со свободой и достоинством".
Эдмундо Гонсалес, политик и бывший посол Венесуэлы в Аргентине, добавил: "День радости для венесуэльцев. Канонизация Хосе Грегорио Эрнандеса и Кармен Рендилес напоминает нам, что величие страны измеряется способностью служить со щедростью и смирением".
Делса Солорзано, председатель партии "Встреча граждан Венесуэлы", отметила: "Сегодня Венесуэла полна радости. Во времена, когда нашей земле больше всего нужно исцеление, с неба к нам приходит светлый знак: Венесуэла имеет двух святых".
Напомним, недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Папе Льву XIV с просьбой помочь сохранить мир в стране на фоне обострения напряженности с США.
Этот призыв прозвучал на фоне серьезного обострения ситуации: американские военные продолжают операции у побережья Венесуэлы, нанося удары по судам, которые, по данным США, перевозят наркотики.