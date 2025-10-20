Невероятный день для Венесуэлы: Папа Лев XIV канонизировал первых святых в стране

Это событие стало важным моментом для венесуэльцев как в Соборе Святого Петра, так и по всей стране, переживающей экономический кризис и политическую нестабильность.

Церемония состоялась на фоне недавних событий в стране: вручения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корини Мачадо и военных операций США в Карибском бассейне, которые привели к гибели более двух десятков человек в результате ударов по подозреваемым судам, связанным с наркотрафиком.

Святость - это официальное признание Церковью того, что человек прожил жизнь, посвященную святыне, и теперь находится на небесах, служа примером христианской веры, преданности и добродетели.

Церемония в Соборе Святого Петра

Во время воскресной мессы на площади Святого Петра, где собрались десятки тысяч людей, Папа Лев XIV провозгласил семь новых святых из разных уголков мира, среди которых двое из Венесуэлы.

К новым святым вошли:

Игнатий Шукралла Малоян;

Питер То Рот, который стал первым святым из Папуа-Новой Гвинеи;

Винченца Мария Полони;

Мария дель Монте Кармело Рендилес Мартинес;

Мария Тронкатти;

Хосе Грегорио Эрнандес Синсерос;

Бартоло Лонго.

"Сегодня перед нами семь свидетелей, новых святых, которые благодаря Божьей благодати сохранили светильник веры, став сами светильниками, способными распространять свет Христа", - отметил Папа в своем обращении.

Празднование в Венесуэле

На площади развевались венесуэльские флаги, а паломники носили футболки с образами и именами новых святых. В условиях политических потрясений и экономического кризиса в стране люди объединились для совместного просмотра онлайн-трансляции церемонии.

О новых святых

Хосе Грегорио Эрнандес, известный как "врач бедных", отказывался брать плату за лечение пациентов с небольшим доходом и часто сам оплачивал их лекарства. Он работал врачом в Каракасе в конце XIX - начале XX века, был профессором практической патологии и основателем кафедры бактериологии Каракасского университета.

Мать Кармен Рендилес Мартинес была монахиней, которая основала религиозный орден Служанок Иисуса. Она родилась в Каракасе в 1903 году с одной рукой. Ее и Эрнандеса изображали на многочисленных муралах по всей Венесуэле и в соседних странах.

Реакция политиков и общественности

Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира, написала в своем посте в X: "Венесуэла сегодня пробуждается благословенной с двумя святыми, Хосе Грегорио и Матерью Кармен. Они святые всех венесуэльцев, и мы знаем, что их чудеса будут продолжать служить на благо народа, который стремится жить объединенно, в мире, со свободой и достоинством".

Эдмундо Гонсалес, политик и бывший посол Венесуэлы в Аргентине, добавил: "День радости для венесуэльцев. Канонизация Хосе Грегорио Эрнандеса и Кармен Рендилес напоминает нам, что величие страны измеряется способностью служить со щедростью и смирением".

Делса Солорзано, председатель партии "Встреча граждан Венесуэлы", отметила: "Сегодня Венесуэла полна радости. Во времена, когда нашей земле больше всего нужно исцеление, с неба к нам приходит светлый знак: Венесуэла имеет двух святых".