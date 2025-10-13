Неймовірне перевтілення: Лілія Ребрик вразила новою зачіскою

Лілія Ребрик здивувала зміною іміджу

Актриса, яку багато хто звик бачити з довгим білявим волоссям, несподівано змінила імідж - на відео вона постала з яскраво-бордовим, коротким волоссям і зачіскою боб-каре. Також вона доповнила сміливий образ яскраво-рожевою помадою.

Лілія Ребрик вразила новим іміджем (скриншот)

Лілія також влаштувала опитування для своїх підписників, запропонувавши два варіанти: "Залишаємо так" або "Повертаємо блонд".

Лілія Ребрик показала нову зачіску (скриншот)

Утім, як виявилося, радикальна зміна кольору і довжини волосся - це лише елемент сценічного образу. Лілія Ребрик одягла перуку для виступу в комедійному проєкті "Дизель Шоу".

Акторка часто експериментує із зовнішністю для ролей, але в повсякденному житті залишається вірною своєму фірмовому світлому кольору волосся.

Сміливий образ зірки для комедійного скетчу, безумовно, додав фарб до її звичної елегантності та продемонстрував готовність до сміливих перевтілень на сцені.

Ребрик з новим кольором волосся (скриншот)

Що відомо про Лілію Ребрик

Ребрик - українська актриса театру і кіно, телеведуча.

З дитинства займалася музикою (фортепіано) та художньою гімнастикою, має звання майстра спорту.

У 2001 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, де згодом почала викладати пластику.

З цього ж року працює актрисою в Київському академічному Молодому театрі.

Широкій аудиторії стала відома як телеведуча:

з 2006 року - ведуча "Прогнозу погоди" на СТБ

2008-2016 - ведуча шоу "Танцюють всі!"

2009 - ведуча "Неймовірних історій кохання"

2011 - учасниця "Танців з зірками" в парі з Андрієм Диким

2017-2022 - ведуча "Ранку з Україною" (канал "Україна").

У 2011 році вийшла заміж за танцюриста Андрія Дикого. У подружжя три доньки: Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024).