Неймовірне перевтілення: Лілія Ребрик вразила новою зачіскою

Телеведуча й акторка Лілія Ребрик показалася в мережі з новою зачіскою та незвичним для неї кольором волосся.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.
Актриса, яку багато хто звик бачити з довгим білявим волоссям, несподівано змінила імідж - на відео вона постала з яскраво-бордовим, коротким волоссям і зачіскою боб-каре. Також вона доповнила сміливий образ яскраво-рожевою помадою.
Лілія також влаштувала опитування для своїх підписників, запропонувавши два варіанти: "Залишаємо так" або "Повертаємо блонд".
Утім, як виявилося, радикальна зміна кольору і довжини волосся - це лише елемент сценічного образу. Лілія Ребрик одягла перуку для виступу в комедійному проєкті "Дизель Шоу".
Акторка часто експериментує із зовнішністю для ролей, але в повсякденному житті залишається вірною своєму фірмовому світлому кольору волосся.
Сміливий образ зірки для комедійного скетчу, безумовно, додав фарб до її звичної елегантності та продемонстрував готовність до сміливих перевтілень на сцені.
Ребрик - українська актриса театру і кіно, телеведуча.
З дитинства займалася музикою (фортепіано) та художньою гімнастикою, має звання майстра спорту.
У 2001 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, де згодом почала викладати пластику.
З цього ж року працює актрисою в Київському академічному Молодому театрі.
Широкій аудиторії стала відома як телеведуча:
У 2011 році вийшла заміж за танцюриста Андрія Дикого. У подружжя три доньки: Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024).
