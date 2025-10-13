Невероятное перевоплощение: Лилия Ребрик поразила новой прической

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показалась в сети с новой прической и необычным для нее цветом волос.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Актриса, которую многие привыкли видеть с длинными белокурыми волосами, неожиданно изменила имидж - на видео она предстала с ярко-бордовыми, короткими волосами и прической боб-каре. Также она дополнила смелый образ ярко-розовой помадой.
Лилия также устроила опрос для своих подписчиков, предложив два варианта: "Оставляем так" или "Возвращаем блонд".
Впрочем, как оказалось, радикальное изменение цвета и длины волос - это лишь элемент сценического образа. Лилия Ребрик надела парик для выступления в комедийном проекте "Дизель Шоу".
Актриса часто экспериментирует с внешностью для ролей, но в повседневной жизни остается верной своему фирменному светлому цвету волос.
Смелый образ звезды для комедийного скетча, безусловно, добавил красок к ее привычной элегантности и продемонстрировал готовность к смелым перевоплощениям на сцене.
Ребрик - украинская актриса театра и кино, телеведущая.
С детства занималась музыкой (фортепиано) и художественной гимнастикой, имеет звание мастера спорта.
В 2001 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, где впоследствии начала преподавать пластику.
С этого же года работает актрисой в Киевском академическом Молодом театре.
Широкой аудитории стала известна как телеведущая:
В 2011 году вышла замуж за танцора Андрея Дикого. У супругов три дочери: Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
