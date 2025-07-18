Неймовірна воля до перемоги: Ястремська вирвала путівку до півфіналу Гамбурга (відео)

Українська тенісистка Даяна Ястремська (друга сіяна турніру) здобула перемогу над представницею Угорщини Далмою Галфі у чвертьфінальному матчі турніру Hamburg Ladies Open WTA 250 і забезпечила собі місце у півфіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як Ястремська перемогла Галфі

Матч, що проходив на ґрунтових кортах Гамбурга, тривав майже дві з половиною години, демонструючи запеклу боротьбу між суперницями.

Протягом зустрічі Ястремська записала на свій рахунок сім брейків, але при цьому чотири рази помилялася на подачі подвійними помилками та шість разів програвала гейми на власній подачі.

У напруженому поєдинку українка все ж здолала Галфі з рахунком 7:6 (7:1); 3:6; 6:2.

Наступна суперниця української тенісистки визначиться у матчі між Лоїс Буассон з Франції (п'ята сіяна, wild card) та Вікторією Томовою з Болгарії.

Що відомо про Hamburg Ladies Open

Hamburg Ladies Open - це престижний тенісний турнір категорії WTA 250, який щорічно проходить у німецькому місті Гамбург.

Змагання традиційно проводяться на ґрунтових кортах і є частиною літнього сезону тенісу на цьому покритті.

Цьогоріч загальний призовий фонд турніру становить більше 275 тис. доларів.

Звання чинної чемпіонки належить Анні Бондар з Угорщини, яка здобула перемогу минулого сезону.

Турнір у Гамбурзі щороку приваблює сильних тенісисток, які прагнуть набрати рейтингові очки та підготуватися до майбутніх великих змагань.