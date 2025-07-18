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Невероятная воля к победе: Ястремская вырвала путевку в полуфинал Гамбурга (видео)

Пятница 18 июля 2025 19:14
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Невероятная воля к победе: Ястремская вырвала путевку в полуфинал Гамбурга (видео) Даяна Ястремская победила Далму Галфи (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (вторая сеяная турнира) одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи в четвертьфинальном матче турнира Hamburg Ladies Open WTA 250 и обеспечила себе место в полуфинале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как Ястремская победила Халфи

Матч, проходивший на грунтовых кортах Гамбурга, длился почти два с половиной часа, демонстрируя ожесточенную борьбу между соперницами.

По ходу встречи Ястремская записала на свой счет семь брейков, но при этом четыре раза ошибалась на подаче двойными ошибками и шесть раз проигрывала геймы на собственной подаче.

В напряженном поединке украинка все же одолела Галфи со счетом 7:6 (7:1); 3:6; 6:2.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в матче между Лоис Буассон из Франции (пятая сеяная, wild card) и Викторией Томовой из Болгарии.

Что известно о Hamburg Ladies Open

Hamburg Ladies Open - это престижный теннисный турнир категории WTA 250, который ежегодно проходит в немецком городе Гамбург.

Соревнования традиционно проводятся на грунтовых кортах и являются частью летнего сезона тенниса на этом покрытии.

В этом году общий призовой фонд турнира составляет более 275 тыс. долларов.

Звание действующей чемпионки принадлежит Анне Бондарь из Венгрии, которая одержала победу в прошлом сезоне.

Турнир в Гамбурге ежегодно привлекает сильных теннисисток, которые стремятся набрать рейтинговые очки и подготовиться к будущим большим соревнованиям.

Ранее мы писали, что в рейтинге WTA после "Уимблдона" Элина Свитолина и Марта Костюк просели, а вот как раз Ястремская рванула вверх.

Также читайте, за счет чего недавно Даяна сравнялась с легендами украинского тенниса.

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