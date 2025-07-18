Невероятная воля к победе: Ястремская вырвала путевку в полуфинал Гамбурга (видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (вторая сеяная турнира) одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи в четвертьфинальном матче турнира Hamburg Ladies Open WTA 250 и обеспечила себе место в полуфинале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как Ястремская победила Халфи

Матч, проходивший на грунтовых кортах Гамбурга, длился почти два с половиной часа, демонстрируя ожесточенную борьбу между соперницами.

По ходу встречи Ястремская записала на свой счет семь брейков, но при этом четыре раза ошибалась на подаче двойными ошибками и шесть раз проигрывала геймы на собственной подаче.

В напряженном поединке украинка все же одолела Галфи со счетом 7:6 (7:1); 3:6; 6:2.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в матче между Лоис Буассон из Франции (пятая сеяная, wild card) и Викторией Томовой из Болгарии.

Что известно о Hamburg Ladies Open

Hamburg Ladies Open - это престижный теннисный турнир категории WTA 250, который ежегодно проходит в немецком городе Гамбург.

Соревнования традиционно проводятся на грунтовых кортах и являются частью летнего сезона тенниса на этом покрытии.

В этом году общий призовой фонд турнира составляет более 275 тыс. долларов.

Звание действующей чемпионки принадлежит Анне Бондарь из Венгрии, которая одержала победу в прошлом сезоне.

Турнир в Гамбурге ежегодно привлекает сильных теннисисток, которые стремятся набрать рейтинговые очки и подготовиться к будущим большим соревнованиям.