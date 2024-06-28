Неймовірна спека. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Субота, 29 червня

В суботу, 29 червня, дощі заллють усі західні регіони. До них доєднаються грози. Попри опади в цих регіонах, протягом доби буде досить тепло - вночі до +20 градусів, вдень до +31.

На решті території України опадів не передбачається. Водночас температура не буде перевищувати показники західних регіонів. Максимально вдень до +32 градусів (Херсонська та Миколаївська області).

В Києві без опадів. Вітер південний та північно-східний, в залежності від часу доби, 3-8 м/с. Вночі у столиці буде +18...+20, вдень +29...+31 градусів.

Погода в Україні 29 червня (meteo.gov.ua)

Неділя, 30 червня

В неділю, 30 червня, в Україні буде без опадів, тому буде досить спекотно, до +33 градусів.

При чому ця температура вдень буде майже по всій території країни. "Холодніше" всього вдень буде в Луганській, Одеській областях, максимально до +31. Вночі також буде спекотно, до +21.

В Києві вночі температура буде в межах +19...+21 градусів, вдень +31...+33 градусів.

Погода в Україні 30 червня (meteo.gov.ua)