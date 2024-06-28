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Невероятная жара. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 29-30 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В эти выходные, 29-30 июня, в Украине будет стоять рекордная жара. Особенность в том, что "плюсы" выше "тридцатки" накроют всю территорию страны, а не отдельные регионы, как это было раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 29 июня

В субботу, 29 июня, дожди зальют все западные регионы. К ним присоединятся грозы. Несмотря на осадки в этих регионах, в течение суток будет достаточно тепло - ночью до +20 градусов, днем ​​до +31.

На остальной территории Украины осадков не предполагается. В то же время, температура не будет превышать показатели западных регионов. Максимально днем ​​до +32 градусов (Херсонская и Николаевская области).

В Киеве без осадков. Ветер южный и северо-восточный, в зависимости от времени суток, 3-8 м/с. Ночью в столице будет +18...+20, днем ​​+29...+31 градусов.

Погода в Украине 29 июня (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 30 июня

В воскресенье, 30 июня, в Украине будет без осадков, поэтому будет жарко, до +33 градусов.

Причем, эта температура днем ​​будет почти по всей территории страны. "Холоднее" всего днем ​​будет в Луганской, Одесской областях, максимально до +31. Ночью также будет жарко до +21.

В Киеве ночью температура будет в пределах +19...+21 градусов, днем ​​+31...+33 градусов.

Погода в Украине 30 июня (meteo.gov.ua)

Погода в первые дни июля

Жара перейдет и на понедельник, 1 июля, и даже усилится.

Ослабление жары, как рассказала синоптик Наталья Диденко, вероятно в западных областях во вторник-среду, 2-3 июля, а также в северной части Украины.

При этом 1-2 июля, хотя жара и сохранится, температура воздуха снизится на несколько градусов.

В целом средняя месячная температура в июле 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах +16...+18 градусов, что на +1,5...+2 градусов выше нормы.

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