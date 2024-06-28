Невероятная жара. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

В эти выходные, 29-30 июня, в Украине будет стоять рекордная жара. Особенность в том, что "плюсы" выше "тридцатки" накроют всю территорию страны, а не отдельные регионы, как это было раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В субботу, 29 июня, дожди зальют все западные регионы. К ним присоединятся грозы. Несмотря на осадки в этих регионах, в течение суток будет достаточно тепло - ночью до +20 градусов, днем до +31.
На остальной территории Украины осадков не предполагается. В то же время, температура не будет превышать показатели западных регионов. Максимально днем до +32 градусов (Херсонская и Николаевская области).
В Киеве без осадков. Ветер южный и северо-восточный, в зависимости от времени суток, 3-8 м/с. Ночью в столице будет +18...+20, днем +29...+31 градусов.
Погода в Украине 29 июня (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 30 июня, в Украине будет без осадков, поэтому будет жарко, до +33 градусов.
Причем, эта температура днем будет почти по всей территории страны. "Холоднее" всего днем будет в Луганской, Одесской областях, максимально до +31. Ночью также будет жарко до +21.
В Киеве ночью температура будет в пределах +19...+21 градусов, днем +31...+33 градусов.
Погода в Украине 30 июня (meteo.gov.ua)
Жара перейдет и на понедельник, 1 июля, и даже усилится.
Ослабление жары, как рассказала синоптик Наталья Диденко, вероятно в западных областях во вторник-среду, 2-3 июля, а также в северной части Украины.
При этом 1-2 июля, хотя жара и сохранится, температура воздуха снизится на несколько градусов.
В целом средняя месячная температура в июле 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах +16...+18 градусов, что на +1,5...+2 градусов выше нормы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.