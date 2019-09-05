Неймар может сыграть впервые за три месяца

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар может сыграть свои первый матч в сезоне. Как сообщает Globo Esporte, форвард выйдет с первых минут в составе сборной Бразилии в товарищеской игре против Колумбии. Об этом сообщает Globo Esporte.

Поединок состоится 7 сентября, начало в 3:30 по киевскому времени.

Неймар три месяца назад получил травму накануне Копа Америка-2019 и до сих пор не появлялся на поле.

Он также еще ни разу в этом сезоне не выходил на поле в составе ПСЖ. Однако, по неофициальным данным, считается, что 27-летний бразилец не играл по причине своего потенциального возвращения в каталонскую "Барселону". Но клубы так и не смогли договориться о трансфере. Также игрок пропустил предсезонную подготовку ПСЖ.

В сезоне 2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе ПСЖ, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии.