Неймар влаштував "бунт" у Саудівській Аравії: легендарний тренер під загрозою звільнення

31-річний латиноамериканець вступив у конфлікт із іменитим тренером. Він нібито попросив керівництво аравійського гранда звільнити португальського фахівця.

Неймар побив горщики зі Жезушем після поєдинку азійської Ліги чемпіонів проти узбецького "Навбахора" (1:1). Бразилець тоді влаштував сутичку з одним із суперників. Зокрема, він штовхнув опонента та навмисне вдарив у нього м'ячем. Арбітр нагородив зірку "гірчичником".

Жезуш натомість після матчу дорікнув Неймару за неналежне ставлення до роботи. Нападник різко зреагував на критику тренера, а потім попросив клубних босів звільнити португальця. Керівництво "Аль-Хіляля" попередило Жезуша про неминучу відставку, якщо результати команди не стануть кращими.

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець "Сантоса". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – 2 титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів 2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Із парижанами бразилець завоював 5 чемпіонських титулів і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. До "Аль-Хіляля" перебрався за 90 млн євро в середині серпня. З тих пір провів 3 матчі за аравійців у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 2 асисти.

Обійшов культового Пеле в боротьбі за звання найкращого бомбардира збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Виграв у складі "селесао" Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.