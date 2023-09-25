Неймар устроил "бунт" в Саудовской Аравии: легендарный тренер под угрозой увольнения

31-летний латиноамериканец вступил в конфликт с именитым тренером. Он якобы попросил руководство аравийского гранда уволить португальского специалиста.

Черная кошка пробежала между Неймаром и Жезушем после поединка азиатской Лиги чемпионов против узбекского "Навбахора" (1:1). Бразилец тогда устроил стычку с одним из соперников. В частности, он толкнул оппонента и специально ударил в него мячом. Арбитр наградил звезду "горчичником".

Жезуш же после матча упрекнул Неймара в ненадлежащем отношении к работе. Нападающий резко среагировал на критику тренера, а затем попросил клубных боссов уволить португальца. Руководство "Аль-Хиляля" предупредило Жезуша о неминуемой отставке, если результаты команды не станут лучше.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник "Сантоса". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи – 2 титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов 2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

С парижанами бразилец завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20. В "Аль-Хиляль" перебрался за 90 млн евро в середине августа. С тех пор провел 3 матча за аравийцев во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 ассиста.

Обошел культового Пеле в борьбе за звание лучшего бомбардира сборной Бразилии всех времен (79 мячей). Выиграл в составе "селесао" Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.