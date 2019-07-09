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ПСЖ подтвердил интерес "Барселоны" в возвращении Неймара

Новости » Спорт    09.07.2019 - 10:57
ПСЖ подтвердил интерес "Барселоны" в возвращении Неймара
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Форвард парижан хочет покинуть клуб

Спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Леонардо рассказал о вероятности возвращении форварда Неймара в "Барселону". Его слова приводит Le Parisien.

Накануне бразильский нападающий не прибыл в расположение парижской команды для подготовки к сезону.

"Его не было при возобновлении тренировок. Он должен был приехать, но не приехал. Он знал, что должен быть там. Мы изучим меры, которые необходимо предпринять, как сделали бы для всех сотрудников клуба", - сказал спортивный директор ПСЖ.

По его словам, у бразильца контракт с парижским клубом и на сегодня конкретных предложений по трансферу нет.

"Да, неофициальные контакты с "Барселоной" по Неймару были. Они сказали, что хотят купить его, но мы не были продавцами. Предложение должно поступить от президента "Барселоны" Бартомеу, а пока мы не видим, что "Барселона" действительно настроена купить", - добавил Леонардо.

Неймар покинул "Барселону" в 2017 году, когда за рекордные 222 млн евро перешел в ПСЖ. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

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