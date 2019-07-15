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Неймар повернувся в розташування ПСЖ

Новини » Спорт    15.07.2019 - 14:12
Неймар повернувся в розташування ПСЖ
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилець розпочав тренування

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Неймар повернувся в розташування клубу. Про це повідомляє L`Equipe.

Бразилець в понеділок вранці прибув до тренувального табору своєї команди. Форвард повинен зустрітися зі спортивним директором Леонардо, щоб пояснити свою відсутність минулого тижня на тренуваннях. Не виключена ймовірність, що на зустрічі бразилець обговорить своє майбутнє.

ПСЖ 8 липня повідомив, що Неймар не прибув в розташування команди в установлені терміни. Клуб відреагував на вчинок бразильця, обіцяючи вжити заходів.

Батько Неймара в свою чергу заявив, що у сина є ще один тиждень відпустки. З його слів, нападник брав участь у благодійній акції про яку знав клуб.

Неймар у 2017 році покинув "Барселону" і перейшов в ПСЖ за рекордні 222 млн євро. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення в склад каталонців

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