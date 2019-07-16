Неймар сообщил ПСЖ о желании уйти из клуба

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил руководству клуба о желании покинуть команду уже этим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

Накануне бразилец прибыл на базу парижан, где у него состоялась встреча со спортивным директором Леонардо. Беседа длилась три часа, и сразу по ее окончанию Неймар покинул расположение ПСЖ.

Ранее Неймар сообщил президенту ПСЖ Насеру Эль-Хелаифи, что хочет покинуть команду и вернуться в "Барселону". Также бразилец заявил, что готов на понижение зарплаты ради возвращения к каталонцам.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года, когда выкупил свой контракт у "Барселоны" за рекордные 222 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.