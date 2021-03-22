Неймар подпишет новый контракт с "ПСЖ". В соглашении есть бонус за победу в Лиге чемпионов

Форвард "ПСЖ" Неймар близок к подписанию нового контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

5-летнее соглашение будет официально подписан после уточнения последних деталей между сторонами. Известно, что в соглашении прописан большой бонус для бразильца, если команда выиграет Лигу чемпионов на протяжении срока действия контракта.

Напомним, что в 1/8 финала "ПСЖ" победил по сумме двух встреч "Барселону". В четвертьфинале турнира парижане сыграют с "Баварией".

Отметим, вчера "Ювентус" исключил расставание с нападающим Криштиану Роналду. Также клуб не планирует увольнять главного тренера Андреа Пирло.