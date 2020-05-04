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Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ со значительным бонусом

Новости » Спорт     04.05.2020 - 13:25
Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ со значительным бонусом
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Также бразилец согласен на серьезное уменьшение зарплаты

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар отказался от крупной суммы, предложенной руководством парижан, оставаясь непреклонным в своем желании вернуться в каталонскую "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Владельцы клуба попытались продлить контракт с бразильцем и предложили ему 100 млн евро в качестве бонуса за верность, однако тот отклонил их предложение.

Игрок даже готов пойти на понижение зарплаты в два раза, чтобы вновь выступать за "сине-гранатовых".

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2022 года.

Бразилец не раз заявлял о желании вернуться в каталонский клуб. Стороны даже вели переговоры, но так и не смогли договориться об условиях сделки.

Однако на этот раз трансфер бразильца находится под угрозой срыва из-за вызванного пандемией коронавируса финансового кризиса.

Напомним, что из-за пандемии зарплата Неймара в ПСЖ может быть сокращена на 50 процентов.

Из-за коронавируса нынешний розыгрыш чемпионата Франции был завершен досрочно. ПСЖ признали чемпионом, так как клуб шел первым в таблице на момент остановки первенства. Испанская Ла Лига бессрочно приостановлена. "Барселона" лидирует, опережая на два балла мадридский "Реал".

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