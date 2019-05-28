Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар не будет капитаном национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Главный тренер Тите проинформировал о своем решении игроку ПСЖ в субботу, 25 мая, а на следующий день капитаном был назначен Дани Алвес.

Алвес провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138. Последний раз он был капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Германией в марте прошлого года.

Теперь футболист назначен капитаном команды на время товарищеских матчей со сборными Катара и Гондураса, а также на Кубке Америки-2019. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Рекордом по количеству побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).

Напомним, "Барселона" продолжает вести переговоры о возвращении в команду бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.