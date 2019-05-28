Неймар позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії

Нападаючий збірної Бразилії Неймар не буде капітаном національної команди. Про це повідомляє офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

Головний тренер Титі поінформував про своє рішення гравцеві ПСЖ в суботу, 25 травня, а на наступний день капітаном був призначений Дані Алвес.

Алвес провів найбільшу кількість матчів серед гравців, викликаних на Кубок Америки - 138. Останній раз він був капітаном збірної Бразилії в товариському матчі з Німеччиною в березні минулого року.

Тепер футболіст призначений капітаном команди на час товариських матчів зі збірними Катару і Гондурасу, а також на Кубку Америки-2019. Турнір пройде в Бразилії з 14 червня по 7 липня. Бразильці зіграють в групі А разом з національними командами Болівії, Венесуели і Перу.

Рекордом за кількістю перемог в Кубку Америки володіє збірна Уругваю, яка вигравала турнір 15 разів. Найближчими конкурентами є Аргентина (14) і Бразилія (8).

Нагадаємо, "Барселона" продовжує вести переговори щодо повернення в команду бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен" Неймара.