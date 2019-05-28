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Неймар позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії

Новини » Спорт    28.05.2019 - 11:33
Неймар позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії
Фото: Неймар (cbf.com.br)

Замість нього на цю роль призначений Дані Алвес

Нападаючий збірної Бразилії Неймар не буде капітаном національної команди. Про це повідомляє офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

Головний тренер Титі поінформував про своє рішення гравцеві ПСЖ в суботу, 25 травня, а на наступний день капітаном був призначений Дані Алвес.

Алвес провів найбільшу кількість матчів серед гравців, викликаних на Кубок Америки - 138. Останній раз він був капітаном збірної Бразилії в товариському матчі з Німеччиною в березні минулого року.

Тепер футболіст призначений капітаном команди на час товариських матчів зі збірними Катару і Гондурасу, а також на Кубку Америки-2019. Турнір пройде в Бразилії з 14 червня по 7 липня. Бразильці зіграють в групі А разом з національними командами Болівії, Венесуели і Перу.

Рекордом за кількістю перемог в Кубку Америки володіє збірна Уругваю, яка вигравала турнір 15 разів. Найближчими конкурентами є Аргентина (14) і Бразилія (8).

Нагадаємо, "Барселона" продовжує вести переговори щодо повернення в команду бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен" Неймара.

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