Неймар не хоче переходити в "Реал" після трансферу Роналду

Бразилець мав намір стати партнером португальця в клубі

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Неймар засумнівався в доцільності свого потенційного трансферу в мадридський "Реал". Про це стверджує Mundo Deportivo.

Сумніви бразильця пов'язані з доглядом форварда Кріштіану Роналду, який приєднався до туринському "Ювентусу". Спочатку Неймар хотів перейти в "Реал", де він повинен був стати партнером португальця, а через кілька років повністю замінити його.

Однак зараз, після відходу Роналду і головного тренера Зінедіна Зідана, в "королівському клубі" намічається перебудова, і Неймар не горить бажанням ризикувати і переходити в команду, якій може знадобитися чимало часу на формування.

На даний момент бразилець схиляється до варіанту з продовженням кар'єри в ПСЖ. При цьому керівництво парижан також зацікавлене в тому, щоб він залишився в команді.

Нагадаємо, Гарет Бейл має намір залишитися в "Реалі" після відходу Роналду і Зідана.