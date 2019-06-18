Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар близок к возвращению в "Барселону". Об этом утверждает Globo Esporte.

По данным источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 100 млн евро, а также включить в сделку Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самуэля Умтити.

Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Он провел в футболке "сине-гранатовых" 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 голевых передач в турнирах на клубном уровне.

В завершившемся сезоне Неймар сыграл за ПСЖ только в 28 матчах во всех турнирах, отличившись 23 голами и 13 результативными передачами.

На текущий момент бразильский нападающий проходит курс восстановления после травмы, полученной в товарищеском матче со сборной Катара.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" заморозила вопрос о приобретении нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.